Disoccupazione Eurozona stabile a settembre al 6,3%

Ansa 30 ottobre 2025

BRUXELLES - Nel mese di settembre 2025, la disoccupazione nella zona euro è rimasta stabile al 6,3%, lo stesso livello di agosto e di settembre 2024. Lo rende noto l'Eurostat, evidenziando che nell'Unione europea a 27 l'indicatore si è attestato al 6%, anch'esso invariato rispetto al mese precedente e in lieve crescita rispetto al 5,9% di un anno fa. A livello dei singoli Paesi, tassi più bassi in Cechia e Malta (3%), Slovenia (3,1%) e Bulgaria (3,5%). Più alti in Spagna (10,5%), Finlandia (9,8%) e Svezia (8,7%). L'Italia è al 6,1%.

Per quanto riguarda il Pil invece, nel terzo trimestre del 2025, secondo la stima preliminare Eurostat, il Pil destagionalizzato è aumentato dello 0,2% nell'area dell'euro e dello 0,3% nell'UE rispetto al trimestre precedente. Nel secondo trimestre del 2025, il PIL era aumentato dello 0,1% nell'area dell'euro e dello 0,2% nell'Ue.