Da Ue piano d'azione con Balcani sulla lotta a terrorismo

Ansa 30 ottobre 2025 a

a

a

BRUXELLES - Il commissario Ue per gli Affari Interni e la Migrazione, Magnus Brunner, firmerà un nuovo Piano d'azione congiunto per la prevenzione e il contrasto del terrorismo e dell'estremismo violento tra l'Ue e i partner dei Balcani occidentali, a margine del Forum ministeriale Ue-Balcani occidentali su Giustizia e Affari Interni a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina. "I Balcani occidentali non sono solo nostri vicini, ma sono destinati a diventare membri dell'Unione europea. Firmando oggi il Piano d'azione, compiamo un ulteriore passo avanti nell'approfondimento della nostra cooperazione in materia di sicurezza". Con il nuovo Piano d'azione, sottolinea una nota della Commissione europea, l'Ue e i Balcani occidentali saranno meglio attrezzati per affrontare minacce nuove ed emergenti, tra cui la radicalizzazione online, nonché l'impatto delle nuove tecnologie sulle minacce terroristiche, come i rischi associati all'uso improprio dei droni o all'uso delle criptovalute per il finanziamento del terrorismo. Il piano d'azione, annunciato nell'ambito della strategia di sicurezza interna dell'Ue, ProtectEu, nell'aprile 2025 rafforzerà la cooperazione e lo sviluppo di capacità in cinque aree principali: allineamento alla legislazione antiterrorismo dell'Ue, prevenzione dell'estremismo, rafforzamento della cooperazione con Europol, anche per quanto riguarda le indagini antiterrorismo, potenziamento della capacità di indagare sul finanziamento del terrorismo e rafforzamento della protezione delle infrastrutture critiche e degli spazi pubblici.

