Urso: "Italia di Meloni guida il fronte delle riforme radicali in Ue"

BRUXELLES - "E' l'Italia di Giorgia Meloni con la Germania a guidare il fronte delle riforme" in Unione europea "che devono essere radicali per rimuovere l'ideologia del Green Deal che ha soffocato l'industria e il lavoro e per indicare la strada del riscatto del nostro continente". Lo ha dichiarato il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in un punto stampa a Bruxelles, a margine di una serie di incontri istituzionali con "cinque commissari europei" con deleghe legate ai principali dossier di politica industriale, energetica e tecnologica dell'Unione, a cui ne seguiranno altri due a Roma nei prossimi giorni.

"Al Consiglio europeo" della scorsa settimana "è emersa finalmente la volontà di cambiare, di agire subito con determinazione, responsabilità e visione strategica", ha rivendicato Urso. "Dobbiamo agire subito: dal settore delle auto, così come per l'industria energivora, per la siderurgia, la chimica, la carta, il vetro, la ceramica, il cemento, è necessario rimuovere lacci e lacciuoli, coniugare sostenibilità ambientale con la sostenibilità economica e sociale. L'Europa è assediata, noi siamo qui per liberarla", ha aggiunto.