Ungheria a Salis: "Morale distorta, dovresti marcire in cella"

BRUXELLES - Nuovo affondo del governo ungherese contro l'europarlamentare di Avs Ilaria Salis. "Il tuo continuo blaterare e lamentarti dello Stato di diritto, quando dovresti marcire in una cella per aver aggredito a mano armata civili innocenti, è la prova del tuo senso morale distorto e marcio" è l'attacco lanciato dal portavoce dell'esecutivo, Zoltan Kovacs. "Tu che rivendichi una qualche superiorità morale, sei lo scherzo del secolo" aggiunge rivolto all'eurodeputata. "Il piedistallo su cui sei seduta - conclude - è già stato ridotto in poltiglia da te e dai tuoi scagnozzi bolscevichi con un martello".



