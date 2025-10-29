Premier olandese uscente: "Il voto è prezioso per la democrazia"

Ansa 29 ottobre 2025 a

a

a

AMSTERDAM - Anche il primo ministro uscente dei Paesi Bassi, il tecnico Dick Schoof, ha votato. Arrivato al Theater De Vaillant, nel quartiere multiculturale di Schilderswijk de L'Aja, il capo del governo ha scelto un seggio gestito interamente da giovani volontari, parte del progetto Own Your Polling Station, pensato per avvicinare le nuove generazioni alla politica e aumentare la loro partecipazione elettorale. Schoof, che in passato è stato membro del partito laburista ma non risulta attualmente affiliato ad alcuna formazione politica, ha dichiarato nei giorni scorsi al De Telegraaf di sapere già per chi avrebbe votato dopo l'esperienza lampo di governo con l'ultradestra di Geert Wilders come principale azionista di maggioranza, ma di voler mantenere la scelta riservata.

"La risorsa più preziosa di una democrazia è il diritto di voto, quindi esorto tutti nel nostro Paese a esercitarlo. Apprezzo profondamente le decine di migliaia di volontari che oggi lavorano nei numerosi seggi elettorali in tutto il Paese per garantire il regolare svolgimento delle votazioni", ha scritto Schoof su X dopo aver espresso il suo voto.