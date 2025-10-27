D'Eramo: "Risorse Ue siano adeguate per la transizione agricola"

Ansa 27 ottobre 2025 a

BRUXELLES - "La transizione verde deve essere accompagnata da risorse adeguate per incoraggiare gli agricoltori ad adottare metodi di produzione più rispettosi dell'ambiente. Accanto alla sostenibilità ambientale non possiamo lasciare in secondo piano la sostenibilità produttiva e la necessità di garantire la competitività dei nostri agricoltori nel mercato globale". E' quanto ha sottolineato il sottosegretario di Stato all'Agricoltura Luigi D'Eramo in sessione pubblica al Consiglio Ue Agricoltura e Pesca in corso a Lussemburgo.

Della proposta della Commissione Ue sulla Pac post 2027, Roma "apprezza il passaggio dai requisiti agli incentivi per le condizioni ecologiche di base" ma nutre "perplessità sia sul sistema delle raccomandazioni che dovrebbero essere fornite per tempo sia sui piani d'azione di transizione che rischiano di tradursi in ulteriori oneri burocratici a carico degli agricoltori", ha avvertito il sottosegretario. "La transizione verde se attuata correttamente può rappresentare un'opportunità in termini di diversificazione del reddito e creazione di nuove catene di valore", ha concluso.