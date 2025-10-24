Rutte: "Putin sta perdendo soldi, truppe e idee"

Ansa 24 ottobre 2025 a

BRUXELLES - "Centinaia di migliaia di russi stanno morendo per la folle aggressione di Putin: la verità è che Putin sta perdendo soldi, truppe e idee". Lo ha detto il segretario generale Mark Rutte in conferenza stampa al termine del vertice dei Volenterosi e sottolineando come ora sia il momento di "aumentare la pressione" su Mosca.

Le nuove sanzioni degli Stati Uniti contro le più grandi compagnie petrolifere russe "aumenteranno di molto la pressione su Putin" per negoziare e dimostrano anche che Trump è "assolutamente deciso" a porre fine alla guerra e a portare una pace duratura in Ucraina, ha aggiunto Rutte, stando alla Bbc. Putin sta "guadagnando poco terreno" sul campo di battaglia in Ucraina, afferma Rutte. Questi "guadagni marginali" hanno un "prezzo enorme", con centinaia di migliaia di russi che muoiono "per l'aggressione illusoria di Putin".

"Dobbiamo tutti ricordare che le questioni relative all'integrità territoriale e qualsiasi presunto scambio di territori non devono premiare l'aggressore né incoraggiare future aggressioni", ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso della riunione dei Volenterosi, secondo quanto si legge sul Guardian. Zelensky ha affermato che è importante non "dare alla Russia alcun motivo di pensare di poter concludere questa guerra con un risultato ingiusto nei nostri confronti". "Solo una soluzione forte ed equa per porre fine alla guerra funzionerà davvero", ha aggiunto.