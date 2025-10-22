Usa-Qatar all'Unione europea: "Due diligence minaccia export di energia"

Ansa 22 ottobre 2025 a

a

a

BRUXELLES - In una lettera ai leader Ue "gli Stati Uniti e il Qatar hanno avvertito che il commercio, gli investimenti e le forniture energetiche subiranno danni se il blocco non farà marcia indietro sulle nuove e severe norme in materia di clima e diritti umani". Lo scrive il Financial Times in un articolo sulla sua homepage in cui cita la missiva inviata dai ministri dell'Energia di Washington e Doha. Le due capitali hanno affermato che la direttiva Ue sulla due diligence in materia di sostenibilità delle imprese rappresenta una "minaccia esistenziale" e metterà a repentaglio la sicurezza energetica europea.