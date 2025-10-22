Costa: "Zelensky al vertice Ue, il nostro sostegno è incrollabile"

Ansa 22 ottobre 2025 a

BRUXELLES - "Sarà un piacere per me dare il benvenuto al Presidente Zelensky al Consiglio Europeo di domani. Discuteremo di come sostenere ulteriormente l'Ucraina che sta affrontando la guerra di aggressione della Russia. Il nostro impegno è incrollabile. La nostra rotta è chiara. Continueremo ad aumentare la pressione sulla Russia rafforzando al contempo l'Ucraina nel perseguimento della pace". Lo scrive sui social il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa.