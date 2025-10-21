Von der Leyen: "È ora di realizzare un'Europa della difesa"

Ansa 21 ottobre 2025 a

a

a

BRUXELLES - "Vorrei essere chiara: anche se finirà la guerra di Putin, le sue illusioni imperialiste non scompariranno. Dobbiamo essere pronti alle minacce di fronte a cui si trova l'Europa oggi" e "a cui si troverà l'Europa domani, dal fianco est al fianco sud, dalla guerra ibrida dei droni al terrorismo". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen presentando in plenaria al Pe il programma per il 2026 dell'esecutivo comunitario. "Dobbiamo continuare a rafforzare la nostra difesa e la deterrenza". "Per decenni abbiamo parlato di costruire una Europa della Difesa, ora è giunto il momento di realizzare questa idea".

