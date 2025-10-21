Più giovani in agricoltura, Bruxelles lancia nuovo piano

Ansa 21 ottobre 2025 a

BRUXELLES - Raddoppiare entro il 2040 la quota di giovani agricoltori in Europa, portandola al 24% del totale. E' il cuore della nuova strategia Ue per il ricambio generazionale in agricoltura. Bruxelles raccomanda ai Paesi membri di destinare almeno il 6% della spesa agricola ai giovani e di adottare entro il 2028 strategie nazionali dedicate. Tra le misure, anche incentivi Pac fino a 300mila euro per i nuovi agricoltori. Spiccano poi l'estensione dell'Erasmus per giovani imprenditori al settore agricolo - consentendo ai nuovi agricoltori di acquisire competenze imprenditoriali chiave - e la nascita della piattaforma 'Donne in agricoltura'.