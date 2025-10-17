Fitto: "Condanna e sdegno per attentato a Ranucci"

Ansa 17 ottobre 2025 a

BRUXELLES - "Condanna e sdegno per l'attentato al giornalista Ranucci. Le libertà di stampa e di pensiero sono principi che vanno, con forza, tutelati contro chiunque pensa di sovvertire la democrazia con la violenza. Auspico che i responsabili siano presto assicurati alla giustizia. Solidarietà al giornalista e alla sua famiglia". Lo scrive su X il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea con deleghe alla Coesione e alle Riforme, Raffaele Fitto.