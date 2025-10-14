Presidenza Ue: "Primo via libera su paesi terzi sicuri a dicembre"

Ansa 14 ottobre 2025 a

BRUXELLES - "Stiamo compiendo progressi significativi su due proposte legislative chiave in materia di asilo: il concetto di Paese terzo sicuro e l'istituzione di un elenco Ue di Paesi di origine sicuri. Sebbene vi siano ancora alcune questioni da affrontare, le discussioni tecniche hanno registrato dei passi avanti e vi è un forte sostegno da parte degli Stati membri affinché si proceda rapidamente". Lo ha dichiarato il ministro danese della Giustizia, Peter Hummelgaard, a nome della presidenza di turno del Consiglio Ue, durante la sessione pubblica della riunione dei ministri europei degli Interni in corso a Lussemburgo. "Raggiungere un orientamento generale durante la nostra presidenza - ha aggiunto rimane una priorità assoluta e ci impegniamo a raggiungere tale obiettivo nella prossima riunione di dicembre".