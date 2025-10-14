Nato: "Bene il Muro di droni Ue ma sia gestito da Alleanza"

Ansa 14 ottobre 2025 a

BRUXELLES - Il muro anti-drone proposto da Ursula von der Leyen e indicato come un progetto prioritario dalla Roadmap Ue sulla difesa - che verrà presentata giovedì - viene giudicata alla Nato come "una buona idea" ma, allo stesso tempo, si sottolinea quanto sia ancora in una "fase embrionale". Lo afferma una fonte diplomatica alleata. I ministri della Difesa, attesi domani al Quartier Generale, ne discuteranno, soprattutto dal punto di vista delle "capacità richieste". "È essenziale - evidenzia la fonte - che la discussione sui requisiti sia condotta da noi e che il comando sia incardinato alla Nato".