Multa dell'Antitrust Ue da 157 milioni a Gucci, Chloé e Loewe

Ansa 14 ottobre 2025 a

a

a

BRUXELLES - La Commissione europea ha inflitto una multa per 157 milioni complessivi alle note case di moda Gucci, Chloé e Loewe per aver violato le norme Ue sulla concorrenza. La multa più alta per 119,6 milioni riguarda l'italiana Gucci. Secondo l'indagine, le tre maison avrebbero fissato i prezzi di rivendita impedendo ai distributori indipendenti di stabilirli liberamente sia online che nei negozi fisici. La durata delle violazioni, interrotte 2023 dopo un'ispezione a sorpresa dell'Antitrust, va dal 2015 per Gucci e Loewe, e dal 2019 per Chloé. Tutte e tre le aziende hanno ottenuto riduzioni per la collaborazione durante l'indagine.