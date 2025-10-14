Mammi: "La proposta di bilancio Ue è un salto indietro"

Ansa 14 ottobre 2025 a

BRUXELLES - "Abbiamo bisogno di un'Europa coraggiosa e lungimirante, la proposta della Commissione europea" sul prossimo bilancio a lungo termine (2028-2034) "è invece un salto all'indietro di 70 anni perché viene smontata la Politica agricola comune, vengono ridotte le risorse di più del 20% e vengono esautorate le regioni nella gestione di questi fondi attraverso processi di rinazionalizzazione. La proposta non va bene, va cambiata radicalmente e mi auguro che questo appello venga raccolto". Lo ha ribadito l'assessore dell'Emilia-Romagna per l'agricoltura e i rapporti con l'Ue, Alessio Mammi, a margine della plenaria del Comitato europeo delle Regioni a Bruxelles. "Abbiamo la sfida enorme di dare un futuro all'agricoltura e alle nostre produzioni puntando sulla qualità ambientale, sulla qualità dei prodotti, sulla qualità sociale e questo non si riesce a fare con meno risorse del passato", ha puntualizzato.