Lepore: "Ue risponda alla crisi abitativa, dia fondi alle città"

BRUXELLES- "Ci aspettiamo che la risposta della Commissione Ue" sulla crisi abitativa "sia concreta, quindi un fondo europeo per" gli alloggi, "una nuova regolamentazione per gli affitti brevi e anche la centralità delle città nel prossimo bilancio comune: per noi è essenziale avere fondi diretti alle città". Lo ha dichiarato il sindaco di Bologna Matteo Lepore, in un punto stampa a margine della sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni a Bruxelles, in merito al futuro piano per gli alloggi a prezzi accessibili che la Commissione Ue dovrebbe presentare a dicembre.