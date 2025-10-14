Europa-Regioni: Marsilio, "Ruolo cruciale, no scelte scellerate"

Ansa 14 ottobre 2025 a

BRUXELLES - "Le regioni devono continuare ad essere al centro del prossimo bilancio europeo e della politica di coesione, come abbiamo visto con il settore automotive, sono i territori a subire le scelte scellerate di Bruxelles e a doverne gestire le conseguenze". Così Marco Marsilio, presidente del gruppo Ecr al Comitato europeo delle Regioni e presidente della Regione Abruzzo, durante la cerimonia di apertura della settimana europea delle Regioni e delle città in corso a Bruxelles. "La proposta sul bilancio settennale è lontana da quanto abbiamo richiesto come regioni. Nonostante il lavoro portato avanti dal vicepresidente Fitto, che ringrazio per aver difeso le nostre istanze, l'impalcatura della proposta richiede profondi cambiamenti per salvaguardare la politica di coesione, uno strumento che negli anni ha mostrato la sua efficacia nello sviluppo dei territori", ha aggiunto.