Von der Leyen: "L'Unione europea contribuirà a successo del piano a Gaza"

Ansa 13 ottobre 2025

BRUXELLES - "Siamo pronti a contribuire al successo" del piano di pace per Gaza "con tutti gli strumenti a nostra disposizione In particolare, fornendo sostegno alla governance e alla riforma dell'Anp. Saremo una forza attiva all'interno del gruppo dei donatori palestinesi. E forniremo finanziamenti dell'UE per la ricostruzione di Gaza". Lo scrive su X la presidente della Commissione Ursula von der Leyen definendo una "pietra miliare" l'accordo di pace e "un momento di sollievo per il mondo intero" il rilascio degli ostaggi.