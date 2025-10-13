Rutte: "Presenza russa nel Mediterraneo quasi a zero"

Ansa 13 ottobre 2025 a





BRUXELLES - "Non dobbiamo sottovalutare le capacità della Russia ma nemmeno sovrastimarle: dopo 4 anni di guerra in Ucraina Mosca ha sofferto oltre 1 milione di vittime tra morti e feriti e non è riuscita ad avanzare. Nel Mediterraneo, poi, non ha quasi più una presenza marittima, a parte un sottomarino scassato". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte intervenendo all'Assemblea Parlamentare in Slovenia. "Una bella differenza rispetto a Caccia a Ottobre Rosso, semmai è caccia al meccanico".