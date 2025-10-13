Costa ai leader: "Parleremo anche di come ricostruire Gaza"
Ansa
BRUXELLES - "Per quanto riguarda la situazione in Medio Oriente, dopo due anni di guerra e sofferenze umane la pace sembra essere a portata di mano a Gaza. Alla luce degli ultimi sviluppi, discuteremo in che modo l'Ue può sostenere gli sforzi in corso verso una pace giusta e duratura, saldamente ancorata alla soluzione dei due Stati, nonché la ricostruzione di Gaza". Lo scrive il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa nella lettera d'invito ai leader per il vertice del 23 ottobre.