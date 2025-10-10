Giorgetti, "difenderemo nostra competenza su sicurezza finanza"

Ansa 10 ottobre 2025 a

a

a

LUSSEMBURGO - "La sicurezza nazionale finanziaria ed economica è esclusiva competenza del governo dello Stato nazionale e intendiamo in qualche modo difenderla". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti interpellato in Lussemburgo sui possibili rilievi della Commissione Ue sul golden power.

Interpellato a margine dell'Ecofin sul fatto che la manovra arriverà martedì al Cdm e se ci sarà un altro vertice di maggioranza, Giorgetti ha commentato alla stampa, "se avessi tempo fino a Natale me lo prenderei ma siccome c'è una regola che entro il 15 di questo mese devo mandare le tabelle a Bruxelles, entro il 15 le manderemo a Bruxelles. Martedì pomeriggio è convocato il consiglio dei ministri". "Dovremo vederci, discutere in Consiglio dei ministri com'è giusto che sia - ha affermato -. Non è che prerogativa soltanto del ministro dell'Economia esprimersi, magari".

L'Italia non ha ancora capito quali saranno gli effetti ai fini del Patto di stabilità delle possibili garanzie da fornire per utilizzare gli asset russi immobilizzati per erogare il 'prestito di Riparazione' all'Ucraina. "Non ancora chiaramente", "aspetto ulteriori dettagli". Questo quanto dichiararo dal ministro dell'Economia, spiegando di aver "chiesto formalmente una garanzia sotto questo aspetto, una garanzia sulla garanzia. Cambia completamente l'impatto sui nostri conti pubblici sul deficit e sul debito. E' un aspetto politico non banale di questi tempi".