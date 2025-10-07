Orban: "La lavanderia dell'immunità Ue continua a funzionare"

Ansa 07 ottobre 2025 a

BRUXELLES - "La lavanderia a gettoni dell'immunità di Bruxelles continua a funzionare. È ormai ufficiale: Tisza affronterà le elezioni del prossimo anno con un uomo ricattato da Bruxelles. Che vergogna!". Lo scrive il premier ungherese Viktor Orban in un post su facebook commentando il voto del Parlamento europeo a Strasburgo che ha approvato l'immunità a favore dell'eurodeputato Péter Magyar, leader del principale partito d'opposizione ungherese Tisza. Il partito, membro del gruppo del Ppe, è avanti nei sondaggi in vista delle elezioni che si terranno in Ungheria nella pprimavera del prossimo anno.