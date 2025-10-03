Ue: "Droni sul Belgio dimostrano che l'Europa è a rischio"

Ansa 03 ottobre 2025 a

BRUXELLES - L'avvistamento di una quindicina di droni nella notte sopra l'area militare di Elsenborn, in Belgio, "dimostra ancora una volta che l'intera Ue è a rischio". Lo ha detto il portavoce della Commissione europea per la Difesa, Thomas Regnier, nel briefing quotidiano con la stampa, evidenziando che Bruxelles è in contatto con gli Stati membri e "spetta a loro svolgere le indagini" per identificare l'origine e la responsabilità dietro le incursioni dei velivoli sospetti nello spazio aereo europeo.