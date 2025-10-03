Ue: "Cortei pro-Pal? Sono un diritto ma no alla violenza"

Ansa 03 ottobre 2025 a

BRUXELLES - "Siamo sempre stati chiari sul fatto che le manifestazioni pacifiche sono un diritto fondamentale in tutti i Paesi democratici. E abbiamo sempre detto che la violenza non ha posto nei nostri Stati membri: questo vale per i manifestanti e per tutti". Lo ha detto un portavoce della Commissione europea, interpellato sulle proteste pro-Pal in corso in Europa e sugli episodi di violenza tra i dimostranti e le forze dell'ordine. "Spetta alle autorità nazionali" garantire la supervisione delle manifestazioni, ha evidenziato.