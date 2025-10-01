Von der Leyen: "A Copenaghen il futuro della difesa Ue"
COPENAGHEN - "Cara Mette, solo sei mesi fa, qui a Copenaghen, ho presentato il nostro Libro bianco sulla difesa. Il nostro progetto per rafforzare la sicurezza dell'Europa in un mondo pericoloso. Oggi i leader dell'Ue si riuniscono per definire il piano dell'Europa per essere pienamente pronti in materia di difesa entro il 2030. Copenaghen rimarrà il luogo in cui plasmiamo il futuro della difesa europea". Lo scrive sui social la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen incontrando la premier danese Mette Frederiksen.