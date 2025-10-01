Orban: "Per Kiev basta accordo strategico, no all'adesione a Ue"

Ansa 01 ottobre 2025 a

BRUXELLES - Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha bocciato la possibilità di passare dall'unanimità al voto a maggioranza qualificata per aprire i capitoli dei negoziati di adesione all'Ue che il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa intende discutere al vertice di Copenaghen. "Mai e poi mai. C'è una procedura legale, rigorosamente stabilita. Dobbiamo attenerci a questa" ha detto il premier arrivando al vertice. "La mia proposta è di raggiungere un accordo strategico" con Kev, "non un'adesione. L'Ucraina è un paese eroico, dobbiamo sostenerla. Non c'è dubbio. Il problema è la forma. Come lo faremo? L'adesione è troppo. Abbiamo bisogno solo di un accordo strategico. È questo che sosterrò" ha aggiunto.



