Macron: "L'Unione europea agisca subito con riforme di Letta e Draghi"

Ansa 01 ottobre 2025 a

a

a

BRUXELLES - "Viviamo in un mondo di incertezze, ma noi stessi abbiamo imposto troppi dazi alle nostre economie. Sappiamo esattamente cosa dobbiamo fare, è ben stabilito nei rapporti di Letta e Draghi. Quindi ora il punto è come realizzarli: questo è il programma su cui lavoriamo con i leader" dei Ventisette "e con la Commissione". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron a Copenaghen al summit sulla Competitività, evidenziando che servono risultati nell'arco di "giorni e settimane". "Insisto su questo perché per me la fine di quest'anno è assolutamente cruciale per realizzare questo programma", ha evidenziato.