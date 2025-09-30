L'Unione europea lancia i Conti di risparmio e investimento europei

Ansa 30 settembre 2025 a

BRUXELLES - La Commissione Ue presenta una strategia per rafforzare l'educazione finanziaria dei cittadini europei e creare un nuovo strumento comune di investimento: i Conti di risparmio e investimento europei. "Con i Conti di risparmio e investimento europei, i cittadini potranno ottenere rendimenti migliori" sostenendo "finanziamento delle imprese dell'Ue", " crescita economica" e "creazione di posti di lavoro", afferma la commissaria ai Servizi finanziari Maria Luís Albuquerque. Un quadro in parte analogo ai Conti di risparmio e investimento già esiste in Italia con i Piani individuali di risparmio (Pir).