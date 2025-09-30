Kos: "Kiev avanti nell'adesione, gettate basi futuro europeo"

Ansa 30 settembre 2025 a

BRUXELLES - La commissaria europea all'Allargamento Marta Kos, in visita in Ucraina, ha annunciato che Kiev ha completato la fase di screening necessaria all'apertura dei capitoli negoziali di adesione all'Unione europea. "Oggi segna un passo importante nel percorso dell'Ucraina verso l'Ue. In circostanze estremamente difficili, l'Ucraina ha completato il processo di screening dell'intera legislazione a velocità record, gettando le basi per il suo futuro europeo" ha scritto su X.

"Ora - ha aggiunto - dobbiamo mantenere lo slancio delle riforme". L'iter è stato avviato a pochi giorni dall'invasione russa dell'Ucraina su larga scala, il 28 febbraio 2022, la richiesta di adesione presentata da Kiev. L'Ue ha formalmente avviato i negoziati di adesione il 25 giugno dello scorso anno. Una volta completata la fase di screening, Bruxelles dovrebbe procedere all'avvio dei cluster negoziali per allineare la legislazione nazionale a quella dell'Ue. Una decisione che richiede l'unanimità ostacolata dal veto dell'Ungheria.