Ispezione Ue in azienda vaccini europea: "Abuso Antitrust"
Ansa
BRUXELLES - La Commissione europea sta effettuando ispezioni senza preavviso presso la sede di un'azienda attiva nel settore dei vaccini. Lo annuncia in una nota, senza nominare l'azienda coinvolta. L'esecutivo comunitario teme che la società ispezionata possa aver violato le norme Antitrust che vietano gli abusi di posizione dominante sul mercato, in particolare con possibili pratiche di esclusione che potrebbero costituire una denigrazione anticoncorrenziale. Nelle ispezioni i funzionari della Commissione sono accompagnati dai loro omologhi delle competenti autorità nazionali garantite dalla concorrenza.