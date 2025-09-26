Orban: "Su gas e petrolio russi non ci pieghiamo all'Ue"

Ansa 26 settembre 2025 a

a

a

BRUXELLES - "L'Ungheria è un Paese senza sbocco sul mare. Come ha giustamente sottolineato il presidente Donald Trump, non possiamo essere biasimati per la mancanza di porti marittimi o oleodotti alternativi, e apprezziamo il suo riconoscimento di questa realtà. Se ci venisse tagliato l'accesso al petrolio e al gas russi, la nostra economia subirebbe un calo del 4%, le famiglie ne risentirebbero e le bollette energetiche salirebbero alle stelle. Non ci piegheremo alle richieste di Bruxelles: la nostra sicurezza energetica e le nostre famiglie vengono prima di tutto". Lo scrive Viktor Orban su X.



