Kubilius: "Muro anti-drone priorità, subito rete sensori"

BRUXELLES - "Oggi ho presieduto una videoconferenza ad alto livello per accelerare l'attuazione dell'iniziativa Eastern Flank Watch (Guardia del Fianco Est), il nostro progetto di punta in materia di difesa volto a proteggere l'intera Unione Europea dalle crescenti minacce alla sicurezza e come elemento centrale avrà il muro anti-drone". Lo ha detto il commissario alla Difesa Andrius Kubilius dopo la riunione sul muro anti-drone. "La priorità immediata è stabilire una rete di sensori con capacità avanzate di rilevamento, tracciamento e intercettazione".



