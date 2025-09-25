Commissione Ue: "Richiesta Apple su regole digitali mina collaborazione"

Ansa 25 settembre 2025 a

BRUXELLES - "Non siamo sorpresi dal documento di lobbying di Apple che ci chiede di abrogare il Dma": "ha contestato ogni piccola parte del Dma sin dalla sua entrata in vigore. Ciò mina la narrativa delle aziende che vogliono collaborare pienamente con la Commissione". "Abbiamo serie preoccupazioni sulla conformità di Apple" e non sorprende che Apple sia stata la prima a ricevere una sanzione ai sensi del Dma". Lo ha detto il portavoce della Commissione europea Thomas Regnier commentando la richiesta dell'azienda Usa di abrogare il regolamento europeo sui mercati digitali.