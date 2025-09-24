Albanese: "Già 14 attacchi alla Flotilla, serve protezione"

Ansa 24 settembre 2025 a

BRUXELLES - "La Global Sumud Flotilla è stata attaccata 14 volte tra Tunisi e Creta (11 esplosioni). Quattro imbarcazioni sono ora danneggiate e necessitano di riparazioni urgenti. Ieri sera, un ordigno inesploso è rimasto su una delle barche. Gli Stati stanno aspettando che un'imbarcazione venga affondata prima di intervenire?". Lo scrive su X la relatrice speciale dell'Onu per i Territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, dopo una diretta su Instagram con Greta Thunberg e altri attivisti che si trovano a bordo delle imbarcazioni della Flotilla diretta verso Gaza, chiedendo "immediate azioni di protezione internazionale".