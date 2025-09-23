Fitto riceve Gentiloni: "Confronto positivo sulle sfide europee"
Ansa
BRUXELLES - Colloquio a Bruxelles tra il vicepresidente della Commissione europea responsabile per la Coesione, Raffaele Fitto, e l'ex premier ed ex commissario Ue per l'Economia, Paolo Gentiloni. "Abbiamo avuto un confronto molto positivo ed approfondito sui principali temi europei e sulle sfide che stiamo affrontando", ha scritto Fitto su X pubblicando uno scatto della stretta di mano tra i due a Palazzo Berlaymont.