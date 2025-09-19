Von der Leyen: "É ora di chiudere i rubinetti del gas russo"

Ansa 19 settembre 2025 a

BRUXELLES - "E' venuta l'ora di chiudere i rubinetti del gas dalla Russia". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen presentando il 19esimo pacchetto sanzioni. "Le minacce all'Ue stanno crescendo, i droni hanno violato lo spazio aereo di Polonia e Romania: queste non sono le azioni di chi vuole la pace e l'Ue aumenta la pressione".

"Vogliamo vietare le importazioni di Gas naturale liquido russo nei mercati europei. Ma voglio essere chiara: gli europei saranno al sicuro quest'inverno. Perché ci siamo preparati a questo nell'ambito di REPowerEU. I nostri sforzi stanno dando i loro frutti oggi", ha aggiunto.

