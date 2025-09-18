Il portavoce del governo di Orbàn replica a Salis con coordinate del carcere

Ansa 18 settembre 2025 a

BRUXELLES - "47.8690° N 18.8699° E". È la lapidaria risposta del portavoce del governo ungherese Zoltan Kovacs all'eurodeputata di Sinistra Italiana, Ilaria Salis sulla richiesta di Budapest al Parlamento europeo di revocare la sua immunità che dovrà essere discussa e votata il 23 settembre dalla Commissione affari giuridici dell'Eurocamera. Quelle twittate dal portavoce sono le coordinate del penitenziario ungherese di Márianosztra.

Salis, accusata di aver percosso alcuni militanti neonazisti, ha ribadito l'auspicio che "il Parlamento scelga di non piegarsi all'autoritarismo e ai nuovi nazionalismi aggressivi alla Orbàn, e che sappia stare dalla parte della democrazia e dello stato di diritto". Dopo il parere della Commissione Affari Giuridici, sarà il Parlamento europeo in sessione plenaria a doversi pronunciare sulla revoca dell'immunità, "probabilmente, scrive Salis, "il 7 ottobre".



