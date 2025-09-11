Martedì conferenza stampa von der Leyen-Draghi a Bruxelles

Ansa 11 settembre 2025 a

a

a

BRUXELLES - Martedì la presidente della Commissione Ursula von der Leyen terrà una conferenza con Mario Draghi a Bruxelles in occasione del primo anniversario del rapporto sulla Competitività stilato dall'ex presidente della Bce. Lo ha annunciato la Commissione europea.

L'evento 'Un anno dopo il Rapporto Draghi' servirà a fare il punto sul testo redatto dall'ex premier italiano e assurto a bussola per la competitività dalla Commissione.

L'esecutivo dell'Unione europea, si legge in una nota, di "è mosso rapidamente" su una serie di punti, tra i quali: Colmare il divario in materia di innovazione, con il lancio delle gigafabbriche di IA, una strategia quantistica europea, la strategia per le start-up e le scale-up e l'iniziativa Choose Europe per attrarre in Europa scienziati, ricercatori, accademici e professionisti altamente qualificati di talento; migliorare l'accesso ai finanziamenti, portando avanti i lavori sull'Unione del risparmio e degli investimenti; semplificare la vita alle imprese, con l'adozione di sei pacchetti "omnibus" di semplificazione e la nuova strategia per il mercato unico; allineare la competitività alla decarbonizzazione, con la presentazione del Clean Industrial Deal, un quadro aggiornato degli aiuti di Stato, piani d'azione settoriali per le automobili, l'acciaio e altri metalli e prodotti chimici, e una maggiore prevedibilità grazie agli obiettivi climatici per il 2040; rilanciare l'economia attraverso gli investimenti nella difesa, con l'iniziativa Safe da 150 miliardi di euro; diversificare il commercio, più recentemente con la presentazione degli accordi con il Mercosur e il Messico e con gli accordi con l'India e l'Indonesia all'orizzonte.



