Zelensky: "Fondamentale che tutti vedano l'Ucraina in Unione europea"

BRUXELLES - "E' fondamentale che tutti considerino l'Ucraina come parte dell'Ue. L'adesione significa sicurezza - economica e geopolitica. Anche gli Stati Uniti supportano questo, considerando la sicurezza dell'Ucraina come parte della sicurezza collettiva dell'Europa. Anche la Russia ora riconosce il percorso dell'Ucraina verso l'Unione europea". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa con Antonio Costa da Uzhhorod.