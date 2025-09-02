Il collegio dei commissari adotta domani l'accordo Ue-Mercosur

Ansa 02 settembre 2025 a

a

a

BRUXELLES - "Il Collegio dei commissari adotterà domani l'accordo di partnership Ue-Mercosur". Lo ha annunciato la portavoce dell'esecutivo comunitario Paula Pinho nell'incontro stampa. "Domani è previsto che il collegio adotti l'accordo di partenariato Ue Mercosur e l'accordo globale Ue-Messico modernizzato", ha annunciato Pinho.

L'attesa è che l'esecutivo comunitario invii quindi il testo definitivo dell'accordo di libero scambio con il blocco sudamericano, assieme all'accordo commerciale aggiornato con il Messico, agli Stati membri e al Parlamento europeo per l'approvazione. Dopo decenni di elaborazione il trattato del Mercosur sarebbe il più grande accordo formale di libero scambio dell'Ue approfondendo le relazioni commerciali. Il destino dell'intesa, per la quale serve la maggioranza qualificata in Consiglio Ue, resta comunque incerto, viste le resistenze in alcuni Paesi.