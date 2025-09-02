Eurobarometro, si raffredda il sostegno degli italiani a favore dell'allargamento Ue 

Ansa 02 settembre 2025 a

a

a

BRUXELLES - Si raffredda il sostegno degli italiani alla causa dell'allargamento dell'Unione europea a nuovi Stati membri. Secondo il nuovo sondaggio Eurobarometro sull'allargamento, il 53% degli intervistati è favorevole all'adesione di nuovi Stati membri all'Ue, a fronte della media del 56% registrata a livello europeo.

Tradizionalmente a favore dell'allargamento, l'Italia si posiziona ora in coda alla classifica insieme ad altri big dell'Unione europea, come Germania e Francia. A guidare il fronte dei sostenitori dell'allargamento, la Svezia (79&), la Danimarca (75%) e la Lituania (74%). Tornando all'Italia, secondo gli intervistati, i principali vantaggi dell'adesione all'Ue di nuovi membri sono legati all'influenza globale dell'Ue nel mondo e a un'economia e una competitività più forti. Tra i Paesi candidati, l'Albania è quello la cui futura adesione raccoglie il maggior sostegno tra gli intervistati (48%), seguito da Ucraina, Moldavia, Georgia e Montenegro (45%).