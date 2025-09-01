Kallas: "Unione europea e Usa vogliono la pace ma Putin no"

Ansa 01 settembre 2025 a

BRUXELLES - "Tutti apprezzano gli sforzi diplomatici compiuti dal presidente Trump. Il problema è che Putin sta prendendo in giro questi tentativi". Lo ha detto l'Alta rappresentante Ue Kaja Kallas, intervenendo al Forum strategico di Bled.

"Tutti gli altri li accolgono con favore perché gli europei vogliono la pace - ha aggiunto - Gli ucraini vogliono la pace. E anche gli americani vogliono la pace. Chi non vuole la pace è Putin che sta alimentando il conflitto. E finché la Russia continuerà a volere la guerra, non ci sarà pace".



