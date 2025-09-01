Commissario Hansen in Moldavia: "Il vostro futuro è europeo"

Ansa 01 settembre 2025 a

BRUXELLES - "Dall'agricoltura al commercio e allo sviluppo delle infrastrutture, la cooperazione sta avvicinando la Moldavia all'Ue: il futuro della Moldavia è europeo e noi siamo qui per sostenere ogni passo". Lo scrive su X il commissario europeo all'agricoltura Christophe Hansen in missione a Chișinău dopo aver incontrato la presidente Maia Sandu, i principali rappresentanti del governo e le associazioni agricole. La due giorni è la prima visita ufficiale del commissario lussemburghese in un paese candidato, che tra poche settimane, il 28 settembre, terrà le elezioni parlamentari.

Dopo la capitale, Hansen si recherà nel sud e nel centro della Moldavia per una serie di visite sul campo incentrate sul potenziale di esportazione, gli investimenti e lo sviluppo rurale. Domani, si legge in una nota dell'esecutivo europeo, il commissario visiterà un importante sito di ripristino dell'irrigazione nel distretto di Criuleni, un progetto di investimento sostenuto dall'Unione europea.