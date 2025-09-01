Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Commissario Hansen in Moldavia: "Il vostro futuro è europeo"

Ansa
  • a
  • a
  • a

BRUXELLES - "Dall'agricoltura al commercio e allo sviluppo delle infrastrutture, la cooperazione sta avvicinando la Moldavia all'Ue: il futuro della Moldavia è europeo e noi siamo qui per sostenere ogni passo". Lo scrive su X il commissario europeo all'agricoltura Christophe Hansen in missione a Chișinău dopo aver incontrato la presidente Maia Sandu, i principali rappresentanti del governo e le associazioni agricole. La due giorni è la prima visita ufficiale del commissario lussemburghese in un paese candidato, che tra poche settimane, il 28 settembre, terrà le elezioni parlamentari. 

Dopo la capitale, Hansen si recherà nel sud e nel centro della Moldavia per una serie di visite sul campo incentrate sul potenziale di esportazione, gli investimenti e lo sviluppo rurale. Domani, si legge in una nota dell'esecutivo europeo, il commissario visiterà un importante sito di ripristino dell'irrigazione nel distretto di Criuleni, un progetto di investimento sostenuto dall'Unione europea.

Dai blog