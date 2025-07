Wilders contro Macron: "L'Olanda non riconosca mai la Palestina"

Ansa 25 luglio 2025 a

BRUXELLES - "La Francia premia i terroristi islamici di Hamas per il massacro del 7 ottobre riconoscendo lo 'Stato palestinese': i Paesi Bassi non devono mai fare lo stesso". Lo scrive su X il leader dell'ultradestra olandese, Geert Wilders.

La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York a settembre, ha annunciato il presidente transalpino Emmanuel Macron sui social media. "Fedele al suo impegno storico per una pace giusta e duratura in Medio Oriente, ho deciso che la Francia riconoscerà lo Stato di Palestina: farò l'annuncio formale all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il prossimo settembre", ha scritto il capo di Stato francese su X e Instagram.

"Inoltre, esiste già uno Stato palestinese che abbiamo riconosciuto: è la Giordania e per noi Giordania = Palestina!", si legge nel post di Wilders.

Ofer Bronchtein, storico consigliere speciale di Macron per gli affari israelo-palestinesi, in un'intervista radiofonica in lingua ebraica all'emittente pubblica israeliana Kan, ripresa dal Times of Israel, ha attribuito l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 "forse" alla mancanza di uno Stato palestinese. "Tutti parlano da 40 anni della soluzione dei due stati: mi fa arrabbiare che la gente dica che incoraggiamo il terrore", ha detto. "Forse perché non esisteva uno Stato palestinese, il 7 ottobre è successo", ha aggiunto. "Se ci fosse stata la sovranità palestinese a Gaza il 7 ottobre [2023], quell'evento non ci sarebbe stato", ha detto ancora. "La sovranità è responsabilità", ha detto.