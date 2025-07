Trump: "Possibilità al 50% di accordo con l'Ue"

Ansa 25 luglio 2025 a

BRUXELLES - Donald Trump ha detto ai reporter prima di partire per la Scozia che c'e' il 50% di possibilità di accordo commerciale con la Ue.

La lista di controdazi europei a cui è stato il via libera ieri entrerà in vigore più fasi, dal 7 agosto al prossimo 7 febbraio. Lo spiegano fonti Ue. Il regolamento di esecuzione prevede che che le contromisure eventualmente adottate in risposta ai dazi statunitensi sull'acciaio e sull'alluminio entrino in vigore il 7 agosto, ad eccezione dei dazi sulla soia e sulle mandorle, che entrerebbero in vigore il 1° dicembre.

I dazi previsti dalle misure aggiuntive adottate il 24 luglio entrerebbero invece in vigore in due fasi, a seconda del prodotto importato in questione. Per la maggior parte dei prodotti, i dazi sarebbero riscossi a partire dal 7 settembre. Ciò al fine di concedere alle autorità doganali tempo sufficiente per prepararsi alla riscossione di tali dazi, viene spiegato. Per le restanti merci (legate al settore industriale), i dazi sarebbero stati riscossi a partire dal 7 febbraio 2026. Ciò al fine di dare all'industria dell'Ue il tempo di adeguare le proprie catene di approvvigionamento, data la natura sensibile delle merci sulle quali sono stati posti i dazi.