Von der Leyen: "A Gaza scene intollerabili, basta violenze"

BRUXELLES - "I civili non possono essere bersagli, mai: le immagini provenienti da Gaza sono insopportabili e l'Ue ribadisce il suo appello a favore di un flusso libero, sicuro e rapido degli aiuti umanitari". Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

"E per il pieno rispetto del diritto internazionale e umanitario, i civili di Gaza hanno sofferto troppo, per troppo tempo", si legge nel post. "Bisogna finirla ora, Israele deve mantenere le promesse fatte", spiega von der Leyen.

"L'uccisione di civili in cerca di aiuti a Gaza è indifendibile, ho parlato di nuovo con il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar per ricordare il nostro accordo sul flusso di aiuti e ho chiarito che le forze dell'Idf devono smettere di uccidere le persone nei punti di distribuzione", ha scritto poco prima in un altro post l'alto rappresentante Ue, Kaja Kallas, avvertendo che "tutte le opzioni restano sul tavolo se Israele non mantiene le sue promesse". "Condanniamo la perdita di vite umane tra i palestinesi nei centri di distribuzione" ha aggiunto un portavoce della Commissione europea durante il briefing alla stampa, sottolineando come la situazione "dimostra che è urgente, estremamente urgente, aumentare gli aiuti umanitari a Gaza, facilitare l'accesso e anche raggiungere un cessate il fuoco".

"Non bisogna dimenticare che operiamo in un teatro di guerra, il che complica la situazione politica, ma anche l'attuazione sul campo" ha aggiunto. "Esortiamo Israele a rispettare i propri impegni immediatamente e senza ulteriori indugi", ha detto ancora. "Sebbene Israele abbia rispettato alcuni impegni c'è ancora molto da fare", ha proseguito. "La pressione" da parte dell'Unione europea "è continua per vedere risultati concreti e tangibili sul campo. L'Alto Rappresentante, ha spiegato ancora, "è in contatto regolare con le sue controparti per continuare a fare pressione sugli israeliani, per rispettare gli impegni presi a livello nazionale e per apportare un cambiamento nella situazione sul campo", ha detto.

Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha ripubblicato il messaggio di Ursula von der Leyen. "Niente da aggiungere, la situazione a Gaza è intollerabile", ha detto.