Improbabile un'intesa sui dazi entro questa settimana con gli Stati Uniti

Ansa 22 luglio 2025

BRUXELLES - La squadra dei tecnici Ue, sotto la supervisione del commissario Maros Sefcovic, continua a "dialogare e negoziare" con Washington, ma è "molto improbabile" che l'intesa sui dazi possa essere raggiunta entro questa settimana. Lo indicano più fonti vicine alla trattativa, ribadendo di non escludere un possibile rinvio da parte della Casa Bianca.

"Non ci sono state nuove telefonate a livello politico" tra l'Ue e gli Usa "e al momento non ne sono previste", ma "lo scenario di solito cambia con poco preavviso", ha detto il portavoce della Commissione europea Olof Gill, durante il briefing con la stampa, interpellato sui contatti diretti con Donald Trump. Il portavoce ha ribadito che l'intenzione di Bruxelles è di "non far scattare alcuna contromisure - né il primo pacchetto di contro-dazi da 21 miliardi di euro, né il secondo da 72 miliardi - prima della scadenza del primo agosto".