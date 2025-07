Sefcovic vola a Washington per nuovi colloqui sui dazi

16 luglio 2025 a

a

a

BRUXELLES - Il commissario Ue per il Commercio, Maros Sefcovic, volerà questo pomeriggio a Washington per un nuovo round di colloqui sui dazi con le sue controparti statunitensi. Lo riferisce il portavoce della Commissione europea Olof Gill. La decisione è arrivata dopo le telefonate che Sefcovic ha avuto lunedì e ieri rispettivamente con il segretario al Commercio degli Usa, Howard Lutnick, e con il rappresentante per il Commercio Jamieson Greer. L'Ue è favorevole a un approccio settoriale e asimmetrico nei negoziati commerciali con gli Stati Uniti, ispirandosi al cosiddetto 'lobster deal', riferiscono fonti vicine al dossier. L'espressione richiama un accordo bilaterale del 2020, in cui l'Ue azzerò i dazi sulle aragoste americane, ottenendo in cambio il dimezzamento delle tariffe Usa su prodotti europei, come cristalleria, preparati per superfici e accendini usa e getta. Pur rappresentando una deroga alle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio, questo modello viene valutato a Bruxelles come una soluzione pragmatica per sbloccare le trattative e allontanare lo spettro di tariffe del 30% minacciate da Donald Trump. L'Ue ha già messo sul tavolo concessioni mirate su energia e armi, rafforzate dall'esclusione di computer, motori e microscopi dal secondo pacchetto di controdazi. In cambio, si aspetta aperture da parte di Washington su agroalimentare, automotive, aerospazio, legname e farmaceutica.