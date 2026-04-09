Comunicato Stampa: Riconoscimento isole della laguna di Venezia quali aree assimilabili alle piccole isole

Ansa 09 aprile 2026 a

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(Arv) Venezia, 9 aprile 2026

Alla conferenza stampa erano presenti il Vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Rucco, e il Vicecapogruppo di Fratelli d'Italia, Matteo Baldan.

Presenti anche diversi rappresentanti del mondo della scuola e dei genitori.

Il consigliere regionale Laura Besio, munito di delega speciale per Venezia e la sua laguna, nell'introdurre la conferenza stampa, ha indicato il fine perseguito dalla Mozione presentata: “E' prioritario assicurare la continuità dei presidi educativi nelle isole lagunari attraverso l'introduzione di misure derogatorie. Porto la voce di tante mamme e di tanti papà che continuano a credere nella vita a Venezia e, in particolare, nelle sue isole, le quali sono radici importanti del territorio. Questa Mozione dà vita a un percorso istituzionale chiaro che si basa su un concetto semplice: le scuole, nelle isole della laguna di Venezia, non possono essere ‘salvate' ogni anno, non possiamo affidarci sempre e solo ai buoni rapporti di amicizia, alla capacità dell'amministratore o della mamma combattiva di turno. Le scuole sono presidi di comunità che vanno tutelati attraverso misure strutturate che ne garantiscano la stabilità nel tempo. Va ribadita la specificità delle nostre isole e la necessità, quindi, di ottenere una salvaguardia particolare. Non chiediamo privilegi: c'è già un dettato costituzionale da cui partire per intervenire nella legislazione vigente, anche con trasferimenti adeguati di risorse.”

La dottoressa Loredana Bencivenga, dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Ugo Foscolo di Murano- Burano, ha portato una testimonianza delle difficoltà che le scuole delle piccole isole veneziane incontrano quotidianamente.

“Le piccole isole presentano peculiarità che non si riscontrano nelle scuole della terraferma, soprattutto nella fase di costituzione delle classi e degli organici – ha spiegato il dirigente scolastico - La denatalità, infatti, incide in maniera ancora più marcata nei contesti insulari, rendendo particolarmente difficile garantire la continuità e il mantenimento delle strutture scolastiche. È necessario che queste comunità possano continuare a mantenere vive le proprie scuole, seppur di dimensioni ridotte. Le scuole sono presidi educativi che formano la spina dorsale della società locale: non sono soltanto luoghi frequentati quotidianamente dai bambini, ma costituiscono un elemento fondamentale per il futuro stesso delle comunità. Proprio per questo motivo, devono essere adeguatamente tutelate.”

La Mozione trova fondamento nell'articolo 119 della Costituzione, come modificato dalla Legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2, che riconosce ‘le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità', e nel Disegno di legge statale recante misure per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori, che riconosce le condizioni di svantaggio strutturale dei territori insulari e prevede interventi a tutela dei servizi pubblici essenziali, tra cui l'istruzione.

L'atto di indirizzo nasce dalla considerazione che la città di Venezia, inserita insieme alla sua laguna nella lista del patrimonio mondiale UNESCO, presenta una conformazione territoriale unica, articolata tra terraferma e un sistema insulare diffuso comprendente il centro storico e numerose isole non collegate dalla viabilità ordinaria.

Nelle isole della laguna di Venezia, tra cui Murano, Burano, Lido, Pellestrina e Giudecca, sono attivi plessi di scuole dell'infanzia e del primo ciclo afferenti a istituti comprensivi con sedi amministrative nel territorio veneziano. Tali contesti territoriali, pur appartenendo amministrativamente al comune di Venezia, presentano condizioni geografiche, infrastrutturali e demografiche assimilabili a quelle delle piccole isole italiane, caratterizzate da separazione fisica dalla terraferma, dipendenza dal trasporto acqueo e progressiva riduzione della popolazione residente. Pur tuttavia, le isole della laguna di Venezia non risultano attualmente ricomprese nella classificazione ministeriale delle istituzioni scolastiche ubicate nelle piccole isole, nonostante presentino condizioni di accessibilità e tempi di percorrenza analoghi o più gravosi rispetto ad altri contesti già riconosciuti come disagiati.

La Mozione muove anche dalla considerazione che la presenza della scuola nelle isole lagunari costituisce un presidio essenziale per la vita delle comunità locali, incidendo direttamente sulla permanenza delle famiglie e sulla tenuta del tessuto sociale. Tiene conto anche del fatto che la riduzione o la perdita del servizio scolastico contribuiscono ad accelerare i processi di spopolamento già in atto nel centro storico e nelle isole della laguna di Venezia e appaiono in controtendenza rispetto alle politiche di residenzialità attivate negli anni.

Inoltre, le condizioni logistiche e infrastrutturali delle scuole ubicate nelle isole della laguna di Venezia rendono tali sedi meno attrattive per il personale scolastico, determinando difficoltà nella copertura stabile dei posti e criticità nella continuità didattica.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO